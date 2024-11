Ambrosini: “Scudetto? Milan in corsa. Un giocatore da Milan fa questo!”

Ex Milan, Ambrosini crede nello Scudetto. Parole importanti sull'ambizione. Sul mercato...

"Milan fuori dalla corsa scudetto? No, non penso sia fuori. Per me ha ancora chance e anzi, vedo Inter, Milan, Napoli, Juve e Atalanta in corsa. Diciamo che sono queste cinque per i quattro posti Champions. Serve mercato over 30? No, i leader per me ci sono, serve che effettivamente mostrino la loro leadership. Pensateci: in rosa ci sono il capitano della nazionale campione d’Europa, il miglior portiere del mondo, uno dei migliori terzini sinistri, un attaccante con potenzialità infinite, un centrocampista della Francia. E ci sono anche Pulisic, che ha vinto una finale di Champions, e Reijnders, uno dei centrocampisti più interessanti d’Europa. Per me bastano, devono bastare. Devono trovare le risorse per stimolare sé stessi. Quando giochi nel Milan, l’ambizione deve essere di mettersi nella migliore condizione possibile. E questo si fa chiedendo sempre a te stesso ‘come posso farlo?’. Un giocatore da Milan lo fa".