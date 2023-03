Milan, la confessione dell’allenatore del Montpellier: “Wahi andrà via”

Elye Wahi, attaccante del Montpellier, è un obiettivo di mercato del Milan. Classe 2003, il francese si sta mettendo in mostra in Ligue 1 dove ha segnato finora 12 gol in 24 presenze. Numeri importanti pur trattandosi di un classe 2003, tanto che l'allenatore del club francese non ha nessun dubbio sul suo futuro.