Mercato Milan – Ibrahimovic, addio a giugno? Su di lui un club di Serie A

Zlatan Ibrahimovic potrebbe dire addio al Milan al termine di questa stagione. E non potrebbe essere una sorpresa, considerato che l'attaccante svedese va verso i 42 anni e non riesce sempre a dare il proprio contributo alla squadra allenata da Stefano Pioli . Nonostante ciò, la sua intenzione sarebbe quella di continuare a giocare in quanto ritiene ancora di essere all'altezza e di competere ad alti livelli. Se non sarà con il Milan, Ibrahimovic potrebbe continuare a giocare in Italia indossando un'altra maglia.

Si tratta di una fase di riflessione importante per Ibrahimovic, in quanto dovrà dare delle risposte concrete sul campo da qui al termine della stagione per guadagnarsi un altro rinnovo con il Milan. In ogni caso il club rossonero dovrà puntellare quasi per intero il reparto d'attacco, troppo vecchio e che dà poco in termini di gol. Proprio per questo motivo, non sorprenderebbe se le strade del Milan e di Ibrahimovic si separassero al termine di questa stagione. Milan, le prospettive di Ibrahimovic: cosa può dare in futuro?