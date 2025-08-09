Pianeta Milan
Milan, Allegri: "Jashari mi ha meravigliato. Estupinan cresce. Thiaw …"

Milan, Allegri: 'Jashari mi ha meravigliato. Estupinan cresce. Thiaw ...'
Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine di Leeds-Milan 1-1: parole importanti su Jashari, Estupinan e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita". Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine di Leeds-Milan 1-1. Ecco le sue parole: "Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti".

Milan, Allegri: "Jashari? Mi sono meravigliato. Estupinan nessun dubbio. Gimenez e Thiaw ..."

Su Jashari e Modric: "Grandissimi giocatori con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite".

Su Thiaw: "I ragazzi che ho sono tutti molto bravi, Thiaw è uno di questi. La società sta facendo le sue valutazioni insieme a me e vedremo".

Su Gimenez ed Estupinan: "Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio. Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento".

