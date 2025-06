Milan, Alice Campello: 'Morata non era felice con sé stesso. E io ...'

"Non ero felice con me stessa e lui non era felice con se stesso. Come puoi essere felice con qualcuno se non riesci a dare il massimo? Quando la rabbia se ne va, l’amore vince sempre. Non che ora sia tutto perfetto, perché non lo era prima e non lo è neppure oggi. Non ho mai nascosto di provare un amore immenso per lui, ma abbiamo momenti più complicati e altri migliori, e continueremo ad averli. Non sarà la prima volta né l’ultima, ma spero che sapremo gestirla diversamente. Ci siamo scelti di nuovo ed è tutto ciò che conta per me".