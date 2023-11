Aldo Bet, il ricordo di Novellino: “Una persona veramente perbene”

Aldo Bet, vincitore dello scudetto che valse la stella nel '79 con il Milan, è venuto a mancare due giorni fa. Walter Novellino, suo ex compagno ai tempi del Milan, lo ha ricordato così su Tuttosport: "Era una persona straordinaria, davvero squisito anche se come giocatore era molto ruvido. Non ha sbagliato il Milan nella definizione che ha trovato per ricordarlo nel comunicato ufficiale. Come difensore, era uno dei più difficili da saltare. Penso che adesso non ce ne siano più di giocatori così".