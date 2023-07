Albertini: “Tonali via dal Milan? Grande giocatore, ma 70 milioni …”

Sull'eventualità che la decisione del Milan di cederlo sia stata corretta: «Oltre al valore tecnico, Tonali garantiva lo spirito di appartenenza che in una grande squadra fa la differenza. Tuttavia si può vincere anche rinunciandovi, quello che conta è creare sentimento: guardate il Napoli dell’anno scorso. Ha venduto giocatori simbolo, legatissimi all’ambiente come Insigne, Koulibaly e Mertens ma ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni grazie a grandi intuizioni e allo spirito creato da Spalletti».

Albertini sull'arrivo al Milan di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea: «Parliamo di un centrocampista fisicamente imponente e abituato ai ritmi altissimi della Premier. Se saprà inserirsi velocemente, per Pioli è un’ottima soluzione».

Su Tijjani Reijnders: «Ho l’impressione che stia nascendo una squadra più muscolare, più europea se vogliamo. Reijnders ha buoni numeri e può essere l’uomo giusto per ripartire, ricordiamoci che per un po’ mancherà anche Bennacer ...».

Su cosa potrebbe dare, eventualmente, Yunus Musah ai rossoneri: «Sia lui che Reijnders arrivano da due campionati dove si gioca un calcio molto propositivo. Il Milan di Pioli in questi anni ha dimostrato di saper giocare e di divertirsi, vedo un filo conduttore nella strategia della società. E vedo soprattutto un Pioli davvero più coinvolto: ho l’impressione che mai come in questo mercato l’allenatore possa essere determinante nella scelta degli obiettivi».

"Vorrei Scamacca al Milan. Pulisic? Le motivazioni fanno la differenza" — Sulla possibilità di vedere Davide Frattesi al Milan prima che optasse per l'Inter: «È un ottimo giocatore, moderno: si inserisce, cerca la porta, ha personalità. Ma se cambi squadra devi farlo volentieri, e da quello che ho letto in questi giorni il suo gradimento era indirizzato verso l’Inter ...».

Sulle chance di vedere Christian Pulisic indossare la maglia rossonera: «Un rinforzo che ci sta. Il talento non si discute, le motivazioni possono fare il resto: al Milan può sentirsi protagonista e troverà meno concorrenza che al Chelsea. E poi i precedenti recenti incoraggiano, no? Tomori, Giroud .... Chi non trova spazio al Chelsea, al Milan si rilancia alla grande. Spero solo che facciano presto. È una questione di inserimento, vale per Pulisic e per tutti gli altri obiettivi rossoneri. Ogni giorno trascorso a Milanello è un mattone in più per costruire il nuovo Milan: respirare l’aria del club vale forse più degli schemi e dei moduli da assimilare».

Sul centravanti che vorrebbe vedere al Milan tra Álvaro Morata, Gianluca Scamacca, Boulaye Dia, Loïs Openda e Jonathan David: «A me piace Scamacca, per due motivi. Primo, perché al Sassuolo ha fatto intravedere delle qualità importanti e le difficoltà vissute in Premier possono renderlo più maturo, più forte. Seconda cosa, è giovane: può diventare un ottimo investimento».

Su Rafael Leão che, con il numero 10 sulla schiena, potrà prendere il posto di leader che era di Zlatan Ibrahimović: «Deve. Il talento, se sei al Milan, deve essere una missione: ora Rafa deve diventare Michael Jordan che prende il tiro da tre all’ultimo secondo. E sono sicuro che non si sottrarrà al compito».

Albertini sul Milan che ha mandato via Paolo Maldini per affidarsi agli algoritmi sul mercato: «Sull’addio di Paolo non entro nel merito ma, certo, mi ha colpito: Maldini è molto di più della competenza del suo ruolo, che peraltro ha dimostrato di avere. Sulla tecnologia a supporto del mercato la scelta non mi stupisce: i numeri oggi li usano tutti, conta saperli interpretare».

Infine, sulla stagione di mister Stefano Pioli: sarà la più difficile? «Sarà la più stimolante». Milan, un colpo da 90 per la fascia destra >>>