Milan, Scaroni: “Grato a Maldini. Ma oggi ne abbiamo meno bisogno”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Scaroni ha parlato di Paolo Maldini, licenziato in settimana dal club rossonero. Possibile che una figura di 'peso' come Maldini, anche e soprattutto nelle trattative con i giocatori, non servisse più a questo Milan?