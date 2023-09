Milan, Adani: “Leao è un meraviglioso solista. Ha dei difetti”

"Ti dico il mio parere su Leao. Secondo me Leao è un meraviglioso solista. Il solista, quelle cose che dici te, non le ha. Perché chi ha l’associazione con i compagni non è un solista, è uno che ha tecnica, che ha finta, che ha mia-tua-mia-tua. Quando riceve palle parte per l’assolo, anche Chiesa è così, un meraviglioso solista che sta facendo bene perché ha la libertà di fare quello che vuole. Oggi corre per 4 giocatori, tira, fa sbriga… è un meraviglioso solita, Campione d’Europa. Anche io Leao lo vedo solista, ma un meraviglioso solista. Io Leao lo vedo meraviglioso, vuol dire che ha dei difetti, e tu li hai nominati. Però se almeno quell’essere solista me lo fa per 30 partite e per 15 volte a tempo, io credo che basti per alzarlo di livello e togliere un po’ di discussione e di divisione che provoca sempre". Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>