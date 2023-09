Cassano: “Leao non è né carne né pesce, Nzola è meglio di lui”

Intervenuto durante il consueto appuntamento alla BoboTv, su Twitch, Antonio Cassano ha parlato del Milan e di Rafael Leao. Secondo l'ex calciatore, l'attaccante rossonero non avrebbe la personalità per giocare in Champions League e, infine, azzarda anche un paragone con l'attuale giocatore della Fiorentina, M'Bala Nzola. Ecco le parole di Cassano.