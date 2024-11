Adani: “Il Milan ha poca passione a difendere. Dipende dall’amor proprio”

Il Milan di Paulo Fonseca ha avuto un inizio di stagione caratterizzato da alcune difficoltà, soprattutto in fase difensiva. Se l'attacco rossonero ha mostrato una buona produttività e efficacia, la difesa ha lasciato più di qualche perplessità, con un livello di solidità non ancora sufficiente. Durante una diretta su Twitch con Viva El Futbol, Lele Adani ha analizzato il momento della squadra, evidenziando la mancanza di spirito di sacrificio tra i giocatori. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Secondo me il Milan ha poca passione a difendere. Dipende dall’amor proprio, dall’amore per il compagno, dalla difesa e la tenuta di un risultato, dal sacrificio che non porta i titoli. Correre all’indietro e fare le chiusure non porta i titoli, manco soldi, non ti fa emergere. Correre all’indietro è una condizione dell’anima, lo fai per gli altri. Se tu fai quella corsa sai benissimo che puoi cadere male, vai a contrasto… Però se ci metti tutto te stesso quella chiusura è la confezione impacchettata del gol che hanno fatto i tuoi compagni o della giocata buona che hai fatto nell’altra metà campo".