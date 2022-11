Adani: “Giroud attaccato al mestiere, al Milan è migliorato ancora”

Tra gli attaccanti più decisivi in questo momento in Serie A e ai Mondiali spicca certamente Olivier Giroud . L'attaccante transalpino si è già reso protagonista di una doppietta contro l' Australia con la sua Francia e ha guidato i suoi compagni verso una vittoria molto importante.

Anche nel Milan Giroud si è rivelato di fondamentale importanza, riuscendo a segnare in alcuni big match. I suoi gol, alcuni dei quali altamente spettacolari, hanno permesso ai rossoneri di rimanere attaccati al Napoli per la corsa scudetto.

L'ex calciatore Daniele Adani, impegnato come commentatore per i Mondiali di Qatar 2022, è intervenuto ai microfoni della RAI proprio per elogiare Giroud e per sottolinearne doti e miglioramento nel Milan. Di seguito le sue parole.