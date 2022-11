Il Milan celebra Giroud e Theo Hernandez per la vittoria con la Francia

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato Olivier Giroud e Theo Hernandez per la vittoria della Francia contro l'Australia

Ieri sera la Francia ha vinto la gara di esordio al Mondiale in Qatar battendo 4-1 l'Australia. Protagonista assoluto del match Olivier Giroud, il quale è stato autore di una doppietta che gli ha consentito di diventare il miglior marcatore di tutti i tempi, insieme a Thierry Henry, della sua Nazionale. Ottima prestazione anche di Theo Hernandez, il quale ha sostituito il fratello Lucas al decimo del primo tempo e ha fornito l'assist per il gol di Rabiot. Attraverso il proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato i suoi due francesi per la bella vittoria ai danni degli australiani.