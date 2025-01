"Nel percorso di Fonseca c'è un incarico dato, ma il mandato non è mai stato accompagnato ed assistito, ci ha sempre messo la faccia, è pulito, è serio. Lo è stato con scelte serie come Hernandez e Leao, è stato serio battendo Real e Inter. Si prende le colpe e va sereno a casa. Ma il Milan rimane e può essere gestito così? Per me Fonseca nel Milan è stato l'unico che ieri sera ha dormito sereno. Ibrahimovic? Le cose della gestione del Milan non sono solo sbagliate, sono di terza categoria, da dilettanti. Non credo che possano essere accettate".

"Le ruffianate che ho sentito fino a Verona, poi arriva Conceicao, non ho visto neanche un 'scusa'. Se tu non accompagni i fatti con la comunicazione giusta accade che è Fonseca a dover dire che non ha mai discusso con Ibra. Se non hai una comunicazione giusta non puoi fare un lavoro di responsabilità. Il calcio è business ma è popolare, arriva a tutti, da sempre e per sempre. Se hai le sorti di metà Milano nei tuoi atti non puoi nasconderti. Cosa stai facendo alla gente che tifa per una vita questa squadra? Fonseca è stato un grande come uomo e come allenatore del Milan, un degno. Ha messo certi giocatori in panchina perché nessuno è al di sopra della storia del Milan- Lui ha onorato l'incarico che ha coperto".