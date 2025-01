Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao rivoluzione o no?

Sale l'attesa a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana in programma dal 2 al 6 gennaio. Le due semifinali, come noto, saranno Inter-Atalanta e Juventus-Milan. Entrambe le partite si giocheranno alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park; la prima domani, giovedì 2 gennaio e la seconda dopodomani, venerdì 3 gennaio. Ecco le ultime sulle probabili formazioni di Juventus-Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA