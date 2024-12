Su Malick Thiaw: "Thiaw è stato il terzo migliore in campo del Milan e sta facendo molto bene. La palla a Fofana la dà Thiaw, che è bravo in chiusura, in campo aperto perché è veloce. La palla viaggia giusta in trasmissione. Va a prendere il duello. Gabbia è ordinato, ma Thiaw è il titolare inamovibile del Milan, per qualità ed applicazione dopo un lungo infortunio".

"Jimenez gioca bene in cinque posizioni" — Sulla prestazione: "La partita è particolare e io faccio fatica a pensare a cinque terzini, tre centrali, un centrale a metà campo che è Terracciano. A un certo punto in campo di giocatori un po' offensivi sono rimasti solo in due, Abraham e Reijnders. Jimenez gioca bene, ha le palle, ha varietà di gioco, dribbla, entra in mezzo al campo, è posizionato bene, gioca in 5 posizioni e lo fa bene. Se devo dire di quella serata cosa mi porto sono le dichiarazioni di Fonseca che dice che Jimenez è il titolare. Rimano scettico sul progetto tecnico. Le partite con Genoa e Verona per me a livello di qualità calcistica e gioco sono modeste".

Adani: "Cardinale parli del Milan invece di ..." — Sulle parole di Gerry Cardinale: "Innanzitutto se tu vuoi parlare di finanza legata allo sport non parli dell'altra squadra che vive nella stessa città. Che nel frattempo vince gli scudetti, fa cinque coppe, fa la finale di Champions League, prende parametri zero o giocatori che hanno valore proprio perché si trovano lì. Secondo me c'è una visione o una chiamata imprenditoriale, ma non c'è visione sportiva se chiami in causa l'altra squadra. O sei un imprenditore e vai avanti oltre i successi che sono importanti ma possono anche essere chiamati a medio termine, o non devi mai mostrare frustrazione o senso di inferiorità. Tu parla del Milan e convinci i tuoi tifosi che il lavoro che stai facendo è nobile con le scelte dei vari professionisti di cui ti circondi. Mi sembra che ci sia un totale distacco dai tifosi come poche volte ho visto nella mia carriera".