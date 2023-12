Milan, senti Acri: “Osimhen rischia di essere svenduto a giugno!”

Intervistato a Tmw Radio, Alessandro Acri ha parlato del Napoli e, in particolar modo, della situazione contrattuale di Victor Osimhen

Intervistato a Tmw Radio, Alessandro Acri ha parlato del Napoli e, in particolar modo, della situazione contrattuale dell'attaccante azzurro, seguito anche dal Milan , Victor Osimhen : "Credo che Osimhen sia un calciatore che rischia di essere svenduto nel calciomercato estivo, se il Napoli non riuscisse a venderlo a gennaio. Almeno un 30% di potere contrattuale, passando dall’inverno all’estate, va a diminuire".

Infine, il noto procuratore ha concluso: "Su questi calciatori africani va fatta la valutazione della Coppa. Vanno via un mese e mezzo, tornano dopo aver giocato a ritmi sfrenati e in condizioni climatiche complicate e diventano poi un'arma a doppio taglio".