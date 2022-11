Milan, Abate: “Pioli è fuori dal normale. Mi apre la testa”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ).

Milan, Abate incantato da mister Pioli

Interpellato sul quale allenatore preferisca tra i suoi coetanei, ovvero quelli che vanno fino ai 45 anni, Abate ha fatto il nome di Roberto De Zerbi, ex Benevento e Sassuolo in Serie A, ora approdato al Brighton, in Premier League, dopo una breve esperienza in Ucraina allo Shakhtar Donetsk. Abate, però, si è illuminato parlando di Stefano Pioli, allenatore della Prima Squadra del Milan. «Sono fortunatissimo a lavorare vicino a Pioli, che umanamente è fuori dal normale e tatticamente all’avanguardia. Quando posso, mi fermo a vedere i suoi allenamenti o mi faccio spiegare come preparerà una partita. Mi apre la testa», ha sottolineato Abate, tessendo le lodi del più esperto collega. Mercato Milan, Maldini all'assalto di un top player brasiliano >>>