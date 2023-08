Milan, Abate: “Bartesaghi può fare il vice Theo. Ha grande potenziale”

Le parole di Ignazio Abate su Davide Bartesaghi

"Vice-Theo? La carrozzeria per farlo ce l'ha tutta. Ha fisico, ha motore, è elegante, non sa nemmeno lui il potenziale che ha. A me ricorda Bastoni, ma non è ancora ben definito nel ruolo. Può diventare un centrale nella difesa a quattro, può fare il terzino e anche il terzo di difesa. Deve crescere dal punto di vista caratteriale".