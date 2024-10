Milan, Pellegatti rivela: “Mercato di gennaio? Mi hanno già detto che …”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', rivelando il possibile mercato del Milan nella sessione di gennaio. Come noto, infatti, il Diavolo nelle ultime settimane ha perso per infortunio una pedina fondamentale come Ismael Bennacer, il che impone alla dirigenza di muoversi per prendere un suo sostituto. Non solo, perché se dovessero esserci delle uscite, e non è un'ipotesi da escludere, sarà necessario rimpiazzare le eventuali partenze.