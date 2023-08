Mercato Milan, Mauro: “Ha cambiato parecchio, a Pioli serve tempo”

Mauro: "Napoli favorito ma attenzione al Milan di Pioli"

L'ex dirigente sportivo ha infatti parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per esprimere la propria posizione sulle principali candidate a vincere il campionato. Ecco le sue parole: "Il Napoli, campione in carica, parte in prima fila. Ma molto dipenderà dal futuro di Osimhen: con Victor gli azzurri potrebbero anche ripetersi, senza sarebbe dura. L’Inter si è rinforzata: Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto. Adesso vedremo chi arriverà come centravanti".