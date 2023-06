Cattelan: “Mercato Milan con i dati? Futuristico. E se fallisce amen”

Alessandro Cattelan , conduttore televisivo e tifoso dell' Inter , riflette sulla piega che potrebbe prendere il mercato del Milan con RedBird di Gerry Cardinale al comando e senza la coppia Paolo Maldini - Frederic Massara . I quali, in questi anni, hanno fatto le fortune del club di Via Aldo Rossi, sbagliando, forse, soltanto l'ultima campagna trasferimenti.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Cattelan sull'idea di Cardinale di impostare il mercato del Milan sull'utilizzo di dati e sull'analisi di statistiche e big data. "È un'idea molto interessante, futuristica. Però sono contento che la porti avanti per primo il Milan, perché l'idea è buona ma non so se è applicabile al nostro calcio. Contento che lo facciano loro per primi, così se fallisce amen".