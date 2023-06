Milan, Pioli al centro del progetto di Cardinale: non si dimetterà

Pioli, insomma, è confermato e tutelato dalla proprietà. La sua posizione non è mai stata in discussione: è ritenuto un profilo valido dal punto di vista umano e professionale. Di mezzo, naturalmente, anche un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025 che lo blinda, anche economicamente, al club meneghino.

In generale, però, prima da Elliott e poi da RedBird , Pioli è sempre stato considerato l'uomo giusto dal Milan per la pianificazione societaria. Adesso, poi, che Maldini e Massara sono sul punto di essere esonerati, il tecnico dovrebbe aumentare il suo potere all'interno della struttura milanista.

Insomma, Pioli sembra destinato a rimanere, assumendo un ruolo più importante e più centrale nella programmazione. Non sarebbe un allenatore 'manager', ma avrà più voce in capitolo nelle scelte di mercato. Ha preso una squadra allo sbando portandola prima in Europa League, poi in Champions League, quindi allo Scudetto e in semifinale di Champions.