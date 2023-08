Caputi: “Mercato? Inter e Milan non le vedo così migliorate”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato della campagna acquisti di Milan e Inter in vista della nuova stagione

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato della campagna acquisti di Milan e Inter a pochi giorni dall'inizio del campionato: "La Lazio ha perso Milinkovic, ma la campagna acquisti è stata indirizzata nella sostenibilità delle due competizioni. Il Napoli è rimasto uguale a parte Kim, mentre Inter e Milan non le vedo così migliorate".

Infine, il noto giornalista ha concluso spiegando quale squadra possa sorprendere in vista della nuova stagione: "La Roma. Perché al momento la rosa non è ancora completa, ma ricordo che nel calcio si può giocare anche senza un centravanti di ruolo. Ad istinto penso possa far bene".