Renna dopo la vittoria del Milan Primavera sul Monza: "Stiamo facendo un grande lavoro" | Video PM

Il percorso di Joao Felix nel mondo del calcio non è poi così scontato come uno può pensare. Nonostante il grande talento mostrato da giovanissimo, il calciatore portoghese, oggi alla corte dell'All-Nassr ed ex Milan, non era considerato inizialmente una delle stelle del calcio lusitano.

Le parole di Mendes su Joao Felix

"Mi dicevano: “Jorge, lascia perdere, Bernardo Silva resterà un giocatore di prima o seconda divisione, al massimo con il Paços de Ferreira. Tutto è relativo, soprattutto con i giovani, perché molti club preferiscono giocatori più forti fisicamente. Tutti lo rifiutavano: quando passò al Monaco, il club voleva cederlo dopo il primo anno e dovetti convincere il presidente. Era un giocatore che puntava sul possesso palla, non il tipo che corre dappertutto, ed è anche per questo che si è trasferito al Manchester City, che era la squadra giusta per lui. E poi è diventato chiaro che avevamo davanti uno dei migliori giocatori della storia del calcio portoghese"

A raccontare alcuni clamorosi retroscena è stato Jorge Mendes, procuratore sportivo intervenuto ai microfoni del forum al forum “Leading the Game". In partenza, il noto procuratore sportivo portoghese ha voluto spendere alcune parole su Bernardo Silva, ex calciatore del Manchester City accostato numerosissime volte ai colori rossoneri:

Nel corso dell'intervista, Jorge Mendes ha voluto spiegare come Felix, ai tempi del Porto, non fosse considerato un talento di primissimo piano:

"João Félix, quando era al Porto, non era un giocatore di spicco. La maggior parte dei trasferimenti che ho seguito negli ultimi anni, oltre l’80%, riguardava giocatori non considerati i migliori delle loro squadre, e João ne è un esempio".

L'agente, poi, ha voluto svelare un retroscena legato al suo trasferimento al Benfica. Il club portoghese aveva mostrato interesse inizialmente per il fratello del calciatore, arrivando poi ad ingaggiare Joao. Una scelta attuata in un contesto particolare:

"Era al Porto e, contemporaneamente, il Benfica ha mostrato interesse per suo fratello e lo ha ingaggiato. Suo padre era naturalmente preoccupato, perché João era al Porto mentre suo fratello si era trasferito al Benfica, e così il club ha ingaggiato João Félix quasi per cortesia".

In chiusura, il procuratore ha voluto soffermarsi anche sulla gestione del settore giovanile del Barcellona. Il procuratore ha voluto elogiare la promozione dei giovani in prima squadra, cosa che in Italia difficilmente accade, tolto il caso del Milan , con Bartesaghi, Camarda e Comotto ormai fissi tra i convocati.

"Ogni anno il club promuove uno o due giocatori dalla squadra riserve. E quando parliamo del Barcellona, parliamo di uno dei migliori club al mondo. Molti titolari attuali provengono dal vivaio".

Il passato al Milan

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Nel febbraio del 2025, il protese approda a Milano in prestito fino al termine della stagione. Il giorno dopo il suo arrivo, ovvero il 5 febbraio, esordisce con i rossoneri nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, entrato al posto di Pulisic e segnando subito il gol del 3-1 con il quale il diavolo si qualificò alle semifinali.L'8 febbraio successivo, Joao Felix esordì anche in Serie A nella trasferta contro l'Empoli. Il 18 maggio, invece, arrivò la sua prima rete in campionato, firmando il pareggio momentaneo nella sconfitta allo Stadio Olimpico contro la Roma, partita finita 3-1 per i giallorossi.