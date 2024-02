“Conte al posto di Pioli e Leao via dal Milan”: la rivelazione a sorpresa

Stefano Mauri , ex calciatore della Lazio , ha rilasciato alcune dichiarazioni in una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi sul possibile futuro del tecnico del Milan , Stefano Pioli , e sull'eventuale arrivo di Antonio Conte . Ecco, dunque, le sue parole.

Mauri: "Pioli sta facendo bene al Milan. Se va via devono prendere Conte"

"Dal Milan si pretende molto, è una squadra abituata a vincere in Italia e anche in Europa. L’Inter quest’anno è nettamente più forte di tutte le altre, ma ai rossoneri si chiede comunque di lottare. Il futuro degli allenatori dipende dai risultati, ma non c’è mai un equilibrio da questo punto di vista. Quest’anno Pioli sta facendo bene, e porterà i rossoneri in Champions League e credo che possa essere confermato. Se il Milan manda via Pioli deve prendere un grande allenatore. Uno come Conte ad esempio con il quale però il Milan dovrebbe rivoluzionare l’intero progetto tecnico".