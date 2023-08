Matarrese: “Dimissioni Mancini? Gli scricchiolii si sentivano da un po’”

Intervistato dai microfoni di LaPresse, Antonio Matarrese, ex presidente della FIGC, ha parlato in merito alla decisione presa da Roberto Mancini di lasciare l’incarico da ct della Nazionale: "Non sono rimasto sorpreso da questa decisione. Gli scricchiolii si sentivano da un po’, evidentemente lui e la FIGC non si sono più capiti bene, si dovevano parlare e spiegare prima e si poteva così evitare questo increscioso episodio. La situazione non è stata gestita bene. Questo è un problema che viene da lontano".