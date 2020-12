Massaro: “Tonali ha carattere, è cresciuto. Ecco qual è la sua fortuna …”

Milan, Massaro parla dei progressi di Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro, ex attaccante del Milan ed oggi brand ambassador del club di Via Aldo Rossi, ha parlato in esclusiva ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sulla crescita di Sandro Tonali nelle ultime gare, Massaro (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: “Non è facile entrare in una grande squadra ed avvertire la responsabilità. Tutti si aspettavano tanto da lui ed all’inizio l’ho visto un po’ in difficoltà, ma è un ragazzo che ha carattere. Mi piace il suo atteggiamento in campo, quando sbaglia cerca di recuperare e in queste ultime partite è cresciuto. Pure la squadra si affida di più a lui”.

E poi ancora Massaro su Tonali: “Rispetto alla maglia che indossava prima, ora è un’altra cosa. Ma ha un grosso margine di miglioramento. Gioca in una squadra in cui il tasso tecnico è alto e lo possono aiutare. Mi allenavo accanto a Marco van Basten ed ogni giorno cercavo di carpire i suoi segreti per migliorare. Anche l’ambiente deve aiutare un giocatore ed in questo momento Tonali ha la fortuna che Ismaël Bennacer e Franck Kessié, i due centrocampisti più forti del campionato, possono dargli una mano”. Calciomercato Milan: Diavolo in agguato per un top player. Ultima parola al calciatore … >>>