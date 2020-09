Massaro: “Galliani è il mio padre sportivo: gli sarò riconoscente a vita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniele Massaro, ex attaccante del Milan, ha parlato di Adriano Galliani, un tempo suo dirigente in rossonero, in esclusiva ai microfoni del quotidiano ‘Il Giorno‘ oggi in edicola.

“È il mio padre sportivo. Gli sarò riconoscente per tutta la vita: mi ha portato dall’oratorio ad alzare la coppa dalle grandi orecchie con la squadra del mio cuore. Mi gratifica che abbia detto che il suo primo vero colpo di mercato è stato Massaro: ogni volta che mi vede mi ricorda la doppietta segnata nella finale di Champions League“, ha detto Massaro.

