D. Massara: “Pulisic è il più strutturato tra i nuovi arrivi del Milan”

Dario Massara , noto giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic , a suo dire il più strutturato tra i nuovi acquisti del Milan in questa sessione di calciomercato estivo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Dario Massara su Christian Pulisic

"Pulisic secondo me è quello che può far meglio. Ha caratteristiche che si sposano meglio con il campionato italiano, ce ne sono pochi con quello strappo, gamba e velocità di esecuzione. Un giocatore che dalla metà campo in su può giocare in tutti i ruoli. Tra i nuovi penso che è quello che possa fare meglio, è il più strutturato". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Estève >>>