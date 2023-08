Massa (MSC Crociere): “Uniti al Milan da politica di internazionalizzazione”

Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai legami con il Milan

Le parole di Leonardo Massa

"Siamo uniti al Milan da una politica di internazionalizzazione in cui ci ritroviamo, soprattutto per quanto riguarda la diffusione delle eccellenze italiane. Col Napoli, di cui siamo "main sponsor", è stato come l'evoluzione naturale di un fidanzamento; inoltre è una questione di cuore, considerando anche le origini sorrentine dell'armatore Aponte. A Genova c'è il nostro primo porto, è il centro operativo e c'è un rapporto speciale con la città. Tutto questo ha permesso di creare un legame affettivo con ognuna di loro".