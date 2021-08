Marsch (Lipsia): “Sabitzer? È difficile tenerlo se vuole andare via”

L'allenatore del Lipsia, Jesse Marsch, ha parlato del futuro di Marcel Sabitzer, accostato al Bayern Monaco: sfuma l'ipotesi Milan?

Il nome di Marcel Sabitzer è stato accostato più volte al Milan in questo calciomercato . Il trequartista ha il contratto in scadenza con il Lipsia nel 2022, quindi il club starebbe pensando alla cessione dato che il rinnovo appare una pista difficile. Il giocatore desidera cambiare aria e mettersi alla prova in un club più importante: il Diavolo ha seguito a lungo Sabitzer , ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere il Bayern Monaco .

Le parole di Jesse Marsch, allenatore del Lipsia, fanno capire che nel futuro dell'austriaco non sembra esserci il club della Red Bull. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Negli ultimi anni Sabitzer è diventato una figura importante per il club. Ma è difficile tenere un giocatore se non vuole restare. Capisco che ci pensi quando un club come il Bayern è interessato , e questo è solo uno dei tanti club. Abbiamo avuto buone conversazioni. Siamo entrambi abbastanza maturi e ci rendiamo conto che la situazione può cambiare o rimanere la stessa".