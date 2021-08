Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Sabitzer verso il Bayern”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer dovrebbe trasferirsi dal RB Lipsia al Bayern Monaco. Il costo dell'operazione

Daniele Triolo

Il Milan, per molto tempo, ha inserito nella lista dei suoi obiettivi di calciomercato l'austriaco Marcel Sabitzer. Classe 1994, il trequartista austriaco, autore di un buon Europeo, gioca nel RB Lipsia, compagine della Bundesliga tedesca, ma andrà in scadenza di contratto tra meno di un anno, il 30 giugno 2022.

Motivo per cui i rossoneri avevano tentato un approccio. L'agenzia che ne cura gli interessi, la 'Rogon', però, non ha mai fatto mistero di prediligere, per il loro assistito, una sistemazione in Germania. Paese dove il calciatore, che già conosce naturalmente la lingua, si trova alla perfezione. Inizialmente si era interessato a lui il Borussia Dortmund.

Ora, però, dopo che il BVB ha confermato in rosa Julian Brandt, è passato in pole position il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dalla 'BILD', il dossier Sabitzer è già sulla scrivania dei dirigenti del club di Säbener Straße, che devono soltanto decidere quando affondare il colpo. In Baviera, Sabitzer ritroverebbe Julian Nagelsmann, che lo ha allenato a Lipsia fino a maggio.

Il Bayern Monaco, per Sabitzer, dovrebbe sborsare circa 18 milioni di euro. A fargli posto, nella rosa dei Campioni di Germania in carica, c'è il francese Corentin Tolisso, anch'egli in scadenza di contratto nel 2022. Con Joshua Kimmich, Leon Goretka e lo stesso Sabitzer, per lui, non ci sarebbe praticamente più spazio in organico. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.