Redbird, ora che il Milan è tuo non hai più alibi: investi per tornare grande o pensi solo alla sostenibilità?
Inter, le parole del Presidente Giuseppe Marotta sulle dichiarazioni fatte da Chivu: «Era un’affermazione ironica, con il sorriso, per testimoniare come in Italia ci sia la paura ad affrontare il tema degli obiettivi, che comporta di essere coraggiosi. L’Inter deve sempre raggiungere il massimo, questo fa parte del DNA di un club che vuole vincere e che dichiara di voler raggiungere traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi, non arroganti»
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