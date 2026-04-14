Intervenuto alla fine dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha voluto commentare le parole di Chivu

Intervenuto alla fine dell'assemblea della Lega Serie A legata alla candidatura di Giovanni Malagò come Presidente della FIGC, scelto dai club di Serie A, Giuseppe Marotta , presidente dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sulla stoccata lanciata da Cristian Chivu nei confronti di Massimiliano Allegri , allenatore del Milan .

Nella giornata di ieri, il tecnico nerazzurro aveva dichiarato: «Scudetto in tasca? Faccio come i miei colleghi, dico che ci stiamo avvicinando alla Champions…» Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Marotta in merito: