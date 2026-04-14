PIANETAMILAN news milan interviste Marotta: “Chivu? Era un’affermazione ironica. In Italia c’è la paura di parlare di obiettivi”

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Marotta: “Chivu? Era un’affermazione ironica. In Italia c’è la paura di parlare di obiettivi”

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Intervenuto alla fine dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha voluto commentare le parole di Chivu
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto alla fine dell'assemblea della Lega Serie A legata alla candidatura di Giovanni Malagò come Presidente della FIGC, scelto dai club di Serie A, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni, soffermandosi anche sulla stoccata lanciata da Cristian Chivu nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Nella giornata di ieri, il tecnico nerazzurro aveva dichiarato: «Scudetto in tasca? Faccio come i miei colleghi, dico che ci stiamo avvicinando alla Champions…» Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Marotta in merito:

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Inter, le parole del Presidente Giuseppe Marotta sulle dichiarazioni fatte da Chivu: «Era un’affermazione ironica, con il sorriso, per testimoniare come in Italia ci sia la paura ad affrontare il tema degli obiettivi, che comporta di essere coraggiosi. L’Inter deve sempre raggiungere il massimo, questo fa parte del DNA di un club che vuole vincere e che dichiara di voler raggiungere traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi, non arroganti»

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