Marotta: “Senza il Decreto Crescita si può far poco, sui diritti tv…”

Intervistato all'evento Sport Industry Talk, Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha parlato dei vantaggi del Decreto Crescita: "Il Decreto Crescita? Abbiamo un bravissimo allenatore che è De Zerbi che è in Premier, se immaginiamo di riportalo a casa con quello che guadagna senza Decreto Crescita, non ce la faremmo. Vale per gli allenatori come Mourinho, ma anche per i preparatori atletici che guadagnano delle cifre importanti. Se vogliamo riportarli in casa allora applichiamo anche per loro il Decreto Crescita".