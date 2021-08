Marocchi: “Giroud al Milan? Secondo me giocherà tutte le partite”

Giancarlo Marocchi apprezza molto Olivier Giroud e pensa che al Milan possa trovare molto spazio, addirittura giocando tutte le partite

Riccardo Varotto

Giancarlo Marocchi, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato di Olivier Giroud a 'Calciomercato - L'originale'. "Secondo me Giroud le giocherà tutte. Poi spero ci sia anche Ibra ed ecco servito il 4-4-2. Il Milan me lo aspetto bello vivo". Effettivamente, si parla molto di questo modulo negli ultimi giorni, proprio per far coesistere i due attaccanti.

Marocchi poi prosegue: "L'immagine è quella di Theo in ripartenza seguito da tutti gli altri. L'obiettivo può essere un po' più alto rispetto alla passata stagione, ma Pioli sarà sempre Pioli e non dovrà cambiare nulla. Il Milan può e deve giocare con due attaccanti". In questo modo, verrebbe un pò messa in secondo piano la figura del trequartista, un ruolo ancora scoperto nel Milan che vede come unico interprete Brahim Diaz. Ecco il pensiero del giornalista sullo spagnolo: "Brahim Diaz mi piace ma lo vedo come dodicesimo".

In un ipotetico 4-4-2, Brahim troverebbe poco spazio, dato che quel modulo non prevede l'utilizzo del trequartista. Un'ipotesi sarebbe quella di utilizzarlo come spalla ad un'unica punta creando una sorta di 4-4-1-1, oppure come esterno destro di centrocampo, ma in quel ruolo i rossoneri sono già ben coperti avendo Alexis Saelemaekers e anche Alessandro Florenzi. Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>