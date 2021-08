Milan 2021/2022, Ibrahimovic e Giroud in campo insieme: ipotesi 4-4-2

Come giocherà il Milan nella stagione 2021/2022? Il Corriere dello Sport ipotizza il 4-4-2 e spiega il ruolo di Alessandro Florenzi

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono senza dubbio i due totem del Milan per la stagione 2021/2022 . La loro grande esperienza sarà fondamentale per la squadra, dato che questa è composta prevalentemente da giocatori giovani. I due, nonostante l'età, sanno ancora fare paura alle difese avversarie e Stefano Pioli sta pensando di farli coesistere, creando un sistema di gioco che li valorizzi.

Il Corriere dello Sport parla della possibilità che il Milan utilizzi il 4-4-2 in questa stagione che sta per cominciare. In questo modulo, riporta il quotidiano, la duttilità di Alessandro Florenzi può essere una chiave: l'ex terzino del PSG potrebbe giocare sia da terzino che da esterno dei 4 di centrocampo. Con Sandro Tonali che giocherà sicuramente almeno le prime partite, sarà possibile vedere una catena di destra tutta italiana con l'ex Brescia , Florenzi e Davide Calabria tutti in campo insieme sulla destra.

Il Corriere dello Sport prosegue il focus su Florenzi, ribadendo come egli possa giocare anche nell'attuale 4-2-3-1 come trequartista di destra. Questo ruolo l'ha già ricoperto in qualche occasione ai tempi della Roma. Ricordiamo che l'operazione non è ancora chiusa ufficialmente, ma manca davvero poco.