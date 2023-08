Marino: “Quella del Milan è un’idea innovativa per il calcio italiano”

Pierpaolo Marino, dirigente italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'idea di fare mercato del Milan

Le parole di Pierpaolo Marino sul Milan

"Quella del Milan, per quel che riguarda il calcio italiano, è assolutamente innovativa: il metodo "moneyball" sono convinto che, anche in Italia, prenderà sempre più piede. Cedendo Tonali si sono potuti permettere una campagna acquisti di sicuro livello. Altrettanto hanno fatto Atalanta e Fiorentina: ai loro dirigenti, che sono stati coraggiosi, va fatto un plauso".