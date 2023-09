Marianella: “Thuram? Al Milan non avrebbe trovato la sua dimensione”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato di Marcus Thuram e del mancato trasferimento al Milan: "Thuram è un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente perfetto. Quando, all’inizio del calciomercato, sembrava vicinissimo al Milan per me non era la sua migliore dimensione a livello tattico".