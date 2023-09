Marianella: “Spalletti non ha rivoluzionato l’Italia, ha dato dei correttivi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato dell' Italia del nuovo ct Luciano Spalletti : "Non ho visto una brutta Italia, è un’Italia diversa che ha giocato su un calcio orrido. Le squadre più tecniche, sui campi peggiori, hanno tutto da perdere. È un’Italia che comincia a conoscersi, deve trovare quella fiammella che ha permesso di vincere l’Europeo. Non riesco a vedere colpe di Donnarumma su questo gol subito".

Il noto telecronista ha poi concluso: "Spalletti non ha rivoluzionato l’Italia, era una partita delicata e non poteva e doveva avere la presunzione di cambiare, ha dato però dei correttivi che torneranno utili per il futuro. L’Italia ha tanti leader, Barella mi piace moltissimo, Tonali è cresciuto tantissimo e questa esperienza al Newcastle lo aiuterà. Sono tanti giocatori che hanno un carattere da maglia azzurra". LEGGI ANCHE: Milan, derby e calendario: ecco le parole di Rinaldo Morelli >>>