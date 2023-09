Marianella: “Il Milan ha fatto un mercato che poteva sembrare rischioso”

"Il Milan ha avuto un inizio di stagione fantastico. Ha fatto un mercato che poteva sembrare rischioso, dando via Tonali e perdendo una leggenda come Maldini: ha comprato tanti giocatori ma si sono trasformati tutti. Pioli è veramente un fenomeno perché è bravo a valorizzare quello che ha". LEGGI ANCHE: L'importanza di Giroud per le vittorie del Milan