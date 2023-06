Marianella: “Al Milan Scamacca può essere l’alternativa a Giroud”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del mercato del Milan e dell'idea che porterebbe a Gianluca Scamacca: "Per la dimensione del Milan preferisco Morata. Scamacca può far bene la prima punta ed essere un'alternativa a Giroud. Morata può giocare anche con Giroud. In carriera ci ha dimostrato di essere un giocatore che non ha paura del sacrificio e fare lavoro sporco".