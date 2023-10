Marianella: “Milan-Juventus sfida chiave per i rossoneri. Su Pobega…”

Massimo Marianella , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sul match Milan - Juventus , in programma domani. Ecco le sue parole.

Le parole di Massimo Marianella su Milan-Juventus

"Contro la Juventus sfida chiave per i rossoneri, sarà decisiva la trasferta di Napoli dove il Milan non potrà sbagliare. Ci sono tante partite in pochi giorni, Pioli lo sa e la squadra dovrà fare un gran lavoro. Penso che Pobega potrebbe rivelarsi un buon innesto a partita in corso per far riposare i titolari". Milan-Juventus, le probabili formazioni >>>