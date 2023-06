Marianella: “Loftus-Cheek al Milan? Giocatore utile in più ruoli”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e della trattativa per Ruben Loftus-Cheek

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato del Milan e della trattativa per il centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek: "Loftus-Cheek è un giocatore utile, che può giocare in più ruoli. Ha cominciato centrale in un centrocampo a 4, ha fatto una sua evoluzione anche largo sulla fascia, interpretandola sia alla Saelemaekers ma anche a tutta fascia quando il Chelsea ha giocato con i tre dietro".