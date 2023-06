“Non vengo più”: Italia, quando Mancini disse no a Sacchi | VIDEO

Roberto Mancini, C.T. dell'Italia, negli anni Novanta aveva un rapporto tormentato con Arrigo Sacchi, selezionatore azzurro dell'epoca

Nel terzo episodio de “L’Avversario”, il nuovo format originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda oggi in seconda serata su Rai3, Roberto Mancini, attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, racconta a Marco Tardelli quando disse ad Arrigo Sacchi, selezionatore azzurro negli anni Novanta, quando il Mancio era ancora un calciatore, che avrebbe rinunciato ad essere convocato in Nazionale. Guarda il video