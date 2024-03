Marcolin: “Milan in Europa League? Se gioca come contro l’Atalanta…”

Intervistato a Dazn, Dario Marcolin ha parlato del Milan in vista del match di Europa League contro lo Slavia Praga . L'ex calciatore ha spiegato che i rossoneri possono passare il turno, potendo anche contare sulla sfida d'andata in casa a San Siro. Inoltre, Marcolin ha sottolineato che il Milan , qualora giocasse come contro l'Atalanta, non avrà alcun problema. Ecco le sue parole.

"Adesso in Europa sono tutti avversari difficili. Il Milan ha pescato lo Slavia Praga e giovedì ha la prima partita in casa. Giocare la prima in casa è sempre un po' fastidioso, è sempre meglio giocare la prima fuori e poi avere il ritorno con il tuo pubblico. Ma se il Milan è quello visto con l'Atalanta credo che non abbia problemi".