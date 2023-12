Marchetti: “Più di così il Milan non poteva fare, ora hanno un obiettivo…”

Intervistato a Tmw, Luca Marchetti ha parlato del Milan dopo il successo sul Newcastle e l'eliminazione dalla Champions League: "Più di così il Milan non poteva fare. Vince, in rimonta, in trasferta. E spera fino all’ultima che potesse succedere un miracolo a Dormund. Che invece non è successo: anzi nel recupero il ritmo in Germania è calato, come era facilmente ipotizzabile. Il rammarico è ovvio che c’è: uscire dalla Champions fa sempre male. Anche perché il Milan era una delle semifinaliste della passata stagione. Il girone si sapeva che era molto tosto, fino all’ultimo il Milan, nonostante alti e bassi anche in Champions, avrebbe potuto passarlo".