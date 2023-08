Marchetti: “In questo momento il Milan non pensa a Lukaku”

"Il Milan ci ha pensato a Lukaku, ma non so quanto sia durato il pensiero. Non so quanto sia stato ciclico il pensiero e quanto poi sia anche ritornato. In questo momento però il Milan non ci pensa, altrimenti avrebbe potuto fare la stessa operazione della Roma. In realtà la Roma può permettersi un determinato tipo di approccio nei confronti del Chelsea proprio in virtù ad una politica sugli stipendi che il Milan in questo momento ha deciso di non avere. Però il Milan ci ha pensato a Lukaku". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Taremi ed Ekitike graditi, ma…