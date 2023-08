Calciomercato Milan – Taremi ed Ekitike graditi, ma…

Calciomercato Milan, Taremi ed Ekitike ancora in corsa

Il Milan, si legge, a una settimana dalla fine del calciomercato resta ancora con la necessità di prendere un nuovo attaccante. Ekitike e Taremi resterebbero molto graditi, ma sarebbero troppo cari. Ekitike per l’ingaggio di circa 3,5 milioni di euro, Taremi per le richieste elevate del Porto tra i 15 e i 20 milioni per un giocatore in scadenza (LE NOSTRE ULTIME SULL'IRANIANO). Gli ultimi giorni diranno: se ci sarà un’opportunità, per loro o altri, il Milan dirà sì, altrimenti Colombo resterà come terza punta. L’attaccante potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato in entrata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la speranza di Pioli per l'attaccante