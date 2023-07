Marchetti: “Milan e Inter su Musah, sarà nuovo derby di mercato”

Intervistato dai microfoni di TMW, Luca Marchetti ha parlato del possibile derby di mercato per Musah tra Milan e Inter : "A centrocampo si resta vigili su Musah, 21 anni a novembre, del Valencia. Ma sul giocatore è forte la concorrenza del Monaco e dell’Inter, tanto che si profila un nuovo derby di mercato. La valutazione fatta dal club spagnolo per il calciatore americano è comunque molto alta".

Il noto giornalista ha poi continuato: "I rossoneri guardano ancora in Premier League per provare a rinforzarsi. L’ultima idea infatti porta a Adama Traoré, in scadenza contrattuale con il Wolverhampton: il doppio passaporto consentirebbe ai rossoneri di non occupare lo slot per gli extracomunitari".